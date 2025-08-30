Die Straße verbindet Leifers mit Deutschnofen und wurde kürzlich vom Land saniert. „Der Weg wird von vielen Wanderern und Radfahrern benutzt“, erklärte Bürgermeister Giovanni Seppi gegenüber s+. <BR \/><BR \/>Der Besitzer des Buchnerhofes hat das Tor auf seinem Privatgrundstück aufgestellt. „Bisher war es möglich, das Hindernis zu überwinden, da es nicht hoch war und man darübersteigen konnte. Vor Kurzem hat der Eigentümer das Tor aber erhöht, sodass – vor allem für Radfahrer – kein Durchkommen mehr möglich ist“, erläuterte Seppi. <BR \/><BR \/>Die Straße wurde bis zum Tor saniert – auf der Deutschnofner Seite gibt es dagegen eine Forststraße. „Durch das Tor ist derzeit ein etwa 200 Meter langes Teilstück gesperrt“, so Seppi. Nächste Woche habe er ein Treffen mit dem Forstinspektorat von Deutschnofen. <BR \/><BR \/>„Ich habe auch Kontakt mit dem Eigentümer aufgenommen. Mitte September könnte es ein Treffen geben“, so der Bürgermeister. Der Eigentümer sei verärgert über den stark gestiegenen Rad- und Fußgängerverkehr auf seinem Grundstück. „Das hat er uns im Herbst 2024 und im heurigen Frühjahr erneut mitgeteilt. Darüber, dass er das Tor erhöhen wird, hat er uns nicht informiert“, stellte Seppi klar, der sich „zuversichtlich“ zeigt, „dass wir eine Lösung finden.“