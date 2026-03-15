Der Hundeangriff ereignete sich laut Vettorato bereits Anfang Jänner in der Montessori-Straße in Leifers. Jüngst kam es dort jedoch erneut zu einem ähnlichen Vorfall, weshalb Vettorato nun einen Appell richtet.<BR \/><BR \/>Nach eigenen Angaben wurde er damals von einem frei laufenden belgischen Schäferhund angegriffen. Der Hund soll aus dem Tor eines nahegelegenen Hauses gelaufen sein und den Mann sowie seinen Hund „Yago“ attackiert haben.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1288728_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am selben Morgen wurde laut Angaben des Betroffenen auch eine Frau ohne Hund angegriffen. Sie musste gemeinsam mit dem Mann im Krankenhaus behandelt werden, heißt es in einem Beitrag des Ex-Landesrates auf Facebook. Die Vorfälle wurden bei den Carabinieri angezeigt. <BR \/><BR \/>Am gestrigen Samstagmorgen soll es in der Gegend jedoch erneut zu einem Hundeangriff gekommen sein – diesmal sei ein anderer Hund attackiert worden. Vettorato nimmt dies zum Anlass für einen Appell. Er ruft dazu auf, entsprechende Vorfälle den zuständigen Behörden zu melden.