Wie die Carabinieri mitteilen, war das Ganze bei einer Kontrollaktion aufgefallen. Gemeinsam mit Wobi-Mitarbeitern und Technikern des Energieversorgers überprüften die Beamten ein Wohnhaus in der Weinbergstraße. Dabei stellte sich heraus, dass in einer Wohnung des Wohnbauinstituts ein unzulässiger Anschluss an die Stromleitung gelegt worden war – offenbar zum Nachteil des Energieunternehmens.<BR \/><BR \/>Die Wohnung ist einer Familie zugeteilt und wird von einer 52-jährigen Frau bewohnt, die den Ermittlern bereits bekannt war. Nach Angaben der Carabinieri wurde der Stromzähler beschlagnahmt. Gegen die Frau wurde Anzeige erstattet; sie muss sich nun wegen des Verdachts des Stromdiebstahls verantworten.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft wurde über den Fall informiert. Der Energieversorger hat inzwischen eine Strafanzeige eingereicht. Ermittler versuchen derzeit zu klären, wie lange der illegale Anschluss bereits bestand und welcher finanzielle Schaden dadurch entstanden ist.<BR \/><BR \/>Das Vorgehen der Carabinieri sei Teil einer breiteren Kontrollstrategie, die darauf abzielt, unrechtmäßige Nutzungen öffentlicher Versorgungsleistungen zu unterbinden. Solche Delikte schadeten nicht nur den betroffenen Unternehmen, sondern auch der Allgemeinheit – insbesondere im Bereich des sozialen Wohnbaus.