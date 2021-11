Leifers: Jugendliche zerstören Radargerät – 7 Anzeigen

Die Jugendlichen zogen in einer der vergangenen Nächte durch Leifers und zertrümmerten – laut Carabinieri aus Langeweile – eine „Speed-Check-Box“, die in der Kennedystraße aufgestellt war.Dabei wurden sie von einem Passanten beobachtet, der einen Notruf absetzte. Sofort rückten die Carabinieri an und konnten die Unruhestifter in einem nahe gelegenen Park in der Galizienstraße ausfindig machen.Es handelte sich um 7 20-Jährige aus Leifers, die den Carabinieri zum Teil wegen anderer Vergehen bereits bekannt waren. Alle wurden angezeigt.Nun drohe den Jugendlichen eine Haftstrafe von bis zu 3 Jahren. Außerdem müssen sie die von ihnen verursachten Schäden beseitigen.

pho