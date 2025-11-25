<BR \/>Es war gegen 13.15 Uhr, als bei den Einsatzkräften der Alarm einging: Kollision zwischen zwei Lkw am Eingang zum Südportal des Umfahrungstunnels in Leifers. Der Unfallhergang ist bislang unklar – schließlich war keiner der Lkw-Fahrer mehr vor Ort.<BR \/><BR \/>So soll einer der beiden nach dem Zusammenprall Fahrerflucht begangen und seine Fahrt fortgesetzt haben, ehe die Behörden den Unfallort erreichten. Ob er sich verletzt hat, ist nicht bekannt.<BR \/><BR \/>Indes wurde der zweite Lkw-Fahrer mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Bozner Krankenhaus gebracht. Durch den Zusammenprall soll die Fensterscheibe zersplittert sein, wodurch er sich Verletzungen im Gesicht zuzog. Da auch er nicht mehr vor Ort war und die Ermittlungen andauerten, konnten die soeben angerückten Feuerwehrmänner seinen Lkw vorerst nicht abschleppen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1242567_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Tunnel wurde gesperrt, es bildeten sich lange Rückstaus. Erst mit der Genehmigung der Ortspolizisten durfte der Sattelschlepper geborgen werden. Die Feuerwehrleute brachten ihn aus dem Tunnel heraus, ein Arbeitskollege des Verletzten hat den Lkw anschließend weggefahren. Etwas mehr als eine Stunde nach dem Unfall konnte der Leiferer Umfahrungstunnel wieder freigegeben werden. Die Staus lösten sich langsam auf.<BR \/><BR \/>Nach dem flüchtigen Lkw-Fahrer wird nun gefahndet. Die Ortspolizisten werten die Aufnahmen der Überwachungskameras im Tunnel aus. Zudem haben sie die „Dashcam“ des verletzten Lkw-Fahrers beschlagnahmt.<BR \/><BR \/>Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von Leifers und Branzoll sowie die Berufsfeuerwehr, das Rote Kreuz und die Ortspolizei.