Wo es aktuell noch eine riesige Grube gibt, soll ab 2027 die Erweiterung des Hotels Ideal aus dem Boden ragen. „Auf diesem Areal entsteht das erste Alpine City Resort in Südtirol“, erklärte Dieter Frasnelli, der Inhaber des Parkhotels, gestern bei der Grundsteinlegung der Baustelle. Bereits seit Anfang des Jahres wird an einer Unterführung gearbeitet, die unter der Kennedystraße verläuft und die beiden Hotelgebäude künftig miteinander verbinden soll.<BR \/><BR \/>Auf dem Areal gegenüber der Kennedystraße entstehen derzeit eine private Tiefgarage mit 100 Stellplätzen, ein Adults-Only-SPA-Bereich sowie ein Acquapark. „Dieser wird auch für die Leiferer Bevölkerung zugänglich sein“, kündigte Frasnelli gestern an.<BR \/><BR \/><h3>\r\nBereich für Familien auf rund vier Stockwerken<\/h3>Der Familienbereich enthält ein Indoor-Fußball- und Basketballfeld, ein Trampolin und einen Ninja-Parcours. Im ersten Untergeschoss, dem Erdgeschoss und den Stockwerken eins und zwei entstehen zwei Schwimmbäder (davon eines für Kinder), drei verschiedene Rutschbahnen sowie eine Sauna und Ruheräume für Familien. „Im dritten und vierten Stock bauen wir unseren Wellnessbereich aus mit Indoor- und Outdoorbecken, Saunen und Ruheräumen“, erklärte der Hotelinhaber.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1248801_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Für die Gemeinde fallen bei den Arbeiten in der Kennedystraße keine Kosten an – schließlich handelt es sich um eine private Baustelle. „Es ist kein einfaches Unterfangen, in einer Stadt eine solche Struktur aufzubauen“, betonte Bürgermeister Giovanni Seppi. „Der Acquapark ist definitiv eine Aufwertung für die Stadt und ein Mehrwert für alle Bürger.“