Leifers: Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr

Auf einer Baustelle im Inneren eines mehrstöckigen Gebäudes in der Bahnhofstraße hatte Dämmmaterial Feuer gefangen.Als die Feuerwehr von Leifers , die um 00.10 Uhr alarmiert worden war, an Ort und Stelle eintraf, hatte der Besitzer das Feuer bereits löschen können. Die Wehrleute kontrollierten anschließend die Brandstelle auf eventuelle Glutnester.Wie der Leiferer Kommandant Patrick Thaler gegenüber STOL erklärt, habe der Einsatz etwa eine Stunde gedauert.Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden hält sich in Grenzen.

