Leifers: Rund einen Kilogramm Marihuana in der Garage versteckt

Auch das in den Eimern versteckte Marihuana war nicht vor dem Drogenspürhund sicher. - Foto: © Carabinieri

Die Beamten hatten die beiden Männer schon länger observiert. Jüngst griffen sie schließlich zu: Mit Drogenspürhund stürmten sie die Garage in der Kennedystraße im Stadtzentrum.Dort fanden sie einen Kilogramm Marihuana, in 13 Säckchen verpackt, samt Präzisionswaage. Das geht aus einer Aussendung der Carabinieri hervor. Ein 20- und ein 42-Jähriger aus dem Balkan wurden daraufhin angezeigt.„Der heutige Einsatz ist Frucht monatelanger Ermittlungen im Südtiroler Überetsch und Unterland . Dadurch sollen Konsum und Handel von Drogen bekämpft und Jugendliche davor geschützt werden“, erklärt der Kommandant der Carabinieri-Station Neumarkt, Federico Seracini, in der Aussendung.