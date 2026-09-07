Der Grund für den Einsatz war ein ungemütlicher Zeitgenosse, der es sich ausgerechnet auf einem örtlichen Parkplatz gemütlich gemacht hatte – eine Schlange.<BR \/><BR \/>Da auf den ersten Blick völlig unklar war, um welche Schlangenart es sich handelte, wählten besorgte Passanten die Notrufnummer. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1356750_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr St.Jakob\/Grutzen rückten umgehend aus. Auf Nachfrage von STOL, um welche Art es sich denn genau gehandelt habe, schmunzelte der Feuerwehrkommandant: „Eine freundliche Schlange war es jedenfalls nicht!“<BR \/><BR \/> Mit Fingerspitzengefühl und einem großen Plastikbehälter, gelang es, den unliebsamen Parkplatzgast sicher einzufangen. Die Feuerwehr transportierte das Tier sicher in den nahen Wald – Mensch und Tier trugen keinen Schaden davon.