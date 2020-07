Leifers und Eppan: Dienst für Betreuungskontinuität wieder aktiv

Mit 1. August 2020 öffnen die Ambulatorien in Leifers und Eppan an Wochenenden und Feiertagen wieder von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18.30 Uhr.Die Bürger dieser Einzugsgebiete können den Dienst nach telefonischer Vereinbarung in Anspruch nehmen.Kontakt: Eppan Tel. 0471 670856, Leifers Tel. 0471 952005

stol