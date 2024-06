Leifers: Vandale reißt Anrainer aus Schlaf und zerschlägt mit Kopf Autoscheibe

Mit Kopf Heckscheibe zerschlagen

In der Nacht auf den heutigen Dienstag wurden die Carabinieri in die Aldo-Moro-Straße nach Leifers gerufen: Ein offensichtlich unter Drogen stehender Mann soll an den Türen der Anwohner der Fraktion Steinmannwald geläutet und sie so um ihren Schlaf gebracht haben. Als die Anrainer den mutmaßlichen Störenfried konfrontierten, begann dieser, sie zu bedrohen. Diese alarmierten die Carabinieri , wie aus einer Aussendung der Carabinieri hervorgeht.Als die Beamten eintrafen, sahen sie sich gezwungen, Verstärkung anzufordern: Zu aggressiv sei der 18-jährige Mann aus Tunesien gewesen. Er begann offenbar, mit seinem Kopf auf Autoscheiben einzuschlagen, bis er schließlich die Heckscheibe eines Fahrzeugs zerschlug und sich verletzte. Nachdem die Beamten den mutmaßlichen Störenfried gefasst hatte, brachten sie ihn ins Krankenhaus Bozen und nahmen ihn fest. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von 4 Monaten auf Bewährung verurteilt. Sein Aufenthalt wird geprüft.