Leine und Maulkorb: Diese Regeln gelten für Hundebesitzer

Nach dem brutalen Angriff eines Hundes auf ein Kleinkind in Bozen stehen viele Fragen im Raum: Welche Regeln gelten für Hundebesitzer? Wie ist das mit der Leinenpflicht? Müssen nur „gefährliche“ Hunde einen Maulkorb tragen? Die diplomierte Hundetrainerin Lisa Holzner aus Lana sagt, was in Sachen Vierbeiner ganz klar Sache ist.