Schnals, Taufers im Münstertal, Trafoi, Reschen, Pfelders, Ridnaun, Brenner oder Pfitsch sind bereits in weiße Pracht gehüllt.





Bei solchen Bildern bekommt man Lust auf Winter. Kurzras im Schnalstal (2000 m Höhe) ☃️⛷️ pic.twitter.com/77K8DuIe98 — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) November 5, 2019

Noch mehr Regen, viel mehr. Heute geht es teils regnerisch weiter, nach einer kurzen Pause morgen folgt am Freitag das nächste kräftige Genuatief. Dabei schneit es bis in die höheren Täler. ☂️❄️ — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) November 6, 2019

Während es am Mittwoch noch weiterschneit und weiterregnet, zeigt sich am Donnerstag wieder die Sonne. Allerdings nur kurz.Im Laufe des Nachmittags nehmen die Wolken wieder zu und am Abend bzw. in der Nacht auf Freitag beginnt es von Süden her erneut zu regnen.Der Freitag verläuft wieder trüb mit vielen Wolken und ergiebigen Niederschlägen. Die Schneefallgrenze sinkt teils unter 1000 Meter.

