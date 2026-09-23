Für die Angehörigen sind es Stunden großer Sorge. Noch besteht die - wenn auch geringe - Hoffnung, dass der 43-Jährige den Hof verlassen haben könnte.<BR \/><BR \/>Der Alarm wurde gegen ein Uhr nachts Uhr ausgelöst. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand der Stall bereits vollständig in Flammen ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grossbrand-am-ritten-stadel-wird-raub-der-flammen-sieben-rinder-gerettet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>). <BR \/><BR \/>Durch den raschen Einsatz der Feuerwehren konnte verhindert werden, dass sich das Feuer auf weitere Teile des Gebäudes ausbreitete. Nichtsdestotrotz zerstörten die Flammen einen großen Teil des Gebäudes, der sowohl als Heustadel als auch als Stall genutzt wurde. Sieben Rinder konnten gerettet werden, für die Hühner kam hingegen jede Hilfe zu spät – bei dem Feuer kamen rund 3.000 davon ums Leben. <BR \/><BR \/>Die Familie Unterhofer ist auf die Produktion von Freilandeiern spezialisiert, die laut der italienischen Nachrichtenagentur „Ansa“ an zahlreiche Betriebe in Südtirol geliefert werden. <BR \/><BR \/>Die Löscharbeiten und die anschließenden Aufräumarbeiten dauerten mehrere Stunden. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Lengstein, Klobenstein, Barbian, Waidbruck und Klausen sowie die Berufsfeuerwehr Bozen.