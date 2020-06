Lesertelefon: Familie und Soziales im Fokus

Die Betreuung der Kinder über den Sommer, die monatelange Abschottung von Omas und Opas in den Altersheimen, die finanziellen Unterstützungen für die Familien in dieser schwierigen Zeit: Die Corona-Hochphase scheint glücklicherweise überstanden und Woche für Woche werden neue Lockerungen der strengen Maßnahmen zugestanden, doch viele Fragen bleiben.Am heutigen Freitag wird Familien- und Soziallandesrätin Waltraud Deeg am „Dolomiten“-Lesertelefon sitzen und ein offenes Ohr für die Anliegen der Leser haben.Sie ist vonunter der Rufnummerzu erreichen.

d