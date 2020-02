Lesothos First Lady wegen Mordes angeklagt

Die Staatsanwaltschaft in Lesotho hat eine Mordanklage gegen die First Lady des von Südafrika umschlossenen Bergkönigreichs erhoben. Maesaiah Thabane wird der Mord an der Ex-Frau von Regierungschef Thomas Thabane zur Last gelegt, hieß es von dem Gericht in der Hauptstadt Maseru, wo sie am Mittwoch in Handschellen und unter schwerer Bewachung erschienen war.