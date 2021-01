Letzte Ruhestätte in Karthaus

Der Trauergottesdienst findet am kommenden Freitag um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche von Karthaus statt. Die Trauerfeier wird für die Trauergemeinde auf einer Videoleinwand auf den Platz vor der Kirche übertragen. Die Beerdigung der beiden Urnen findet zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis statt.Gebetet wird für die beiden Lawinenopfer am heutigen Dienstag und am Donnerstag jeweils um 19 Uhr in der Pfarrkirche von Karthaus.Grüner, der mit seiner Familie in Marling wohnte, war seinem Geburtsort zeitlebens eng verbunden, brachte sich dort auch in vielfacher Weise ein und verbrachte mit seiner Frau gern Zeit im Schnalstal.

d