Südtirol: Letzte Gewitter, dann folgt Sonnenschein und Hitze

4600 Blitze an einem Abend

Unwetter im Vinschgau sorgt für Murenabgang

Der Kleinwagen mit Landecker Kennzeichen konnte nicht mehr weiter. - Foto: © FF Graun

Vereinzelte Gewitter am Donnerstag, dann folgt Sonnenschein und Hitze

Die vergangenen beiden Tagen hatten es wettertechnisch in sich: Am Dienstag hat sich eine sogenannte Superzelle gebildet, das hatte diese intensiven Gewitter über dem Sarntal und dem Eisacktal zur Folge. Bis zu 8 Zentimeter große Hagelkörner sorgten für beträchtliche Schäden. Nicht nur die Größe der Hagelkörner war an diesem Gewitter rekordverdächtig, sondern auch die Anzahl der registrierten Blitze: Rund 4600 gab es davon am Dienstagabend, so viele wie noch nie in diesem Jahr. Seit beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 2010 wurde erst einmal ein Gewitter mit einer höheren Anzahl an Blitzen verzeichnet.„Das Aufkommen der Blitze hängt mit der stärke des Gewitters zusammen. Je stärker, desto mehr Blitze. Natürlich spielt auch die Dauer des Unwetters eine Rolle. Beide Faktoren haben am Dienstag dafür gesorgt, dass es tausende Male geblitzt hat“, erklärt Peterlin.Auch am gestrigen Mittwochabend gab es wieder teils heftige Gewitter in Südtirol: Um kurz nach 23 Uhr hat eine Mure auf der Vinschger Staatsstraße zwischen Graun und St. Valentin auf der Haide einen Kleinwagen mitgerissen. In der Gemeinde Reschen, am Timmelsjoch und in Prettau gab es mit 50 Litern pro Quadratmeter am meisten Niederschlag, vereinzelt hat es auch wieder gehagelt, etwa in Buchholz.„Am heutigen Donnerstagnachmittag gibt es noch stellenweise etwas schwächere Gewitter und Regenschauer, danach ist die Unwettergefahr gebannt“, erklärt der Wetterexperte.Ab dem morgigen Freitag folgen einige ruhige Tage mit viel Sonnenschein: „Nach der Abkühlung der vergangenen Tage startet der morgige Freitag mit angenehm frischen Temperaturen, dann wird es von Tag zu Tag heißer. Ab Sonntag erreicht uns schon die nächste Hitzewelle mit bis zu 35 Grad Celsius. Am Beginn der kommenden Woche dürfte es dann sogar noch etwas heißer werden“, prognostiziert Peterlin.