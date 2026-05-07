Die Skisaison in der Alpin Arena Schnals läuft noch bis zu diesem Sonntag und wurde auf 3.212 Metern noch einmal mit einer kleinen Portion Neuschnee verfeinert. Beste Bedingungen für alle, die den Winter ein letztes Mal in vollen Zügen genießen möchten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1309761_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Gleichzeitig blickt die Alpin Arena Schnals auf eine rundum erfolgreiche Wintersaison zurück, geprägt von hervorragenden Pistenverhältnissen, zahlreichen sonnigen Skitagen und vielen begeisterten Gästen.<BR \/><BR \/>Am 27. Juni startet die Alpin Arena Schnals in die Sommersaison. Besucher erwartet unter anderem das beeindruckende Cabrio Adventure mit der Gletscherseilbahn – ein Erlebnis, das einzigartige Ausblicke und unvergessliche Momente verspricht.