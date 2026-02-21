Steger wurde 1939 in Mühlen in Taufers geboren. Die vier Männer standen in den 1960er-Jahren im Zusammenhang mit den politischen Spannungen rund um die Südtirol-Frage und lebten später über lange Zeit im Ausland.<BR \/><BR \/> „Mit tiefer Trauer und großer Dankbarkeit nimmt der Südtiroler Schützenbund Abschied von Freiheitskämpfer Siegfried Steger, dem 'Puschtra Bui'. Mit ihm geht der letzte der vier Puschtra Buibm nach Sepp Forer, Heinrich Oberlechner und Heinrich Oberleiter schließt sich nun ein Kapitel Südtiroler Zeitgeschichte“, betont der Südtiroler Schützenbund in einer Presseaussendung. Weiter heißt es darin: „Siegfried Steger musste dafür einen Preis zahlen, den kaum jemand ermessen kann: Lebenslanges Exil. Fern der Heimat, fern vom Pustertal, fern von seiner Familie.“ <BR \/><BR \/>Zum Abschluss erklärt Landeskommandant Christoph Schmid: „Siegfried Steger war der Letzte der Puschtra Buibm. Nun sind sie wieder vereint. Möge er in Frieden ruhen.“