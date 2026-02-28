Steger wurde 1939 in Mühlen in Taufers geboren. Die vier Männer standen in den 1960er-Jahren im Zusammenhang mit den politischen Spannungen rund um die Südtirol-Frage und lebten später über lange Zeit im Ausland.<BR \/><BR \/>Am heutigen Samstag wurde er in Sand in Taufers begraben. Nach dem Rosenkranzgebet in der Kirche zur hl. Katharina und hl. Florian in Mühlen setzte sich der lange Trauerzug, angeführt von Bezirksmajor Thomas Innerhofer, in Richtung Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Sand in Taufers in Bewegung. Dekan Franz-Josef Campidell zelebrierte dort den feierlichen Trauergottesdienst, der vom Kirchenchor und der Musikkapelle Mühlen in würdiger Weise musikalisch mitgestaltet wurde.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1282656_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am Friedhof spielte die Musikkapelle Mühlen einen Trauermarsch, bevor Harald Laner die Grabrede hielt.<BR \/><BR \/>Als letzte Ehrenbezeugung für ihr verstorbenes Ehrenmitglied Siegfried Steger feuerte die Schützenkompanie Taufers eine Ehrensalve ab. Die Musikkapelle Mühlen spielte die Weise vom „Guten Kameraden“. Abschließend wurde von den Anwesenden spontan die Tiroler Landeshymne angestimmt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1282659_image" \/><\/div>\r\n