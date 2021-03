Letztes Wochenende vor dem Lockdown – Menschenmengen in Italien

Den letzten Samstag vor dem erneuten Lockdown nützten viele Italiener für einen Ausflug, wodurch es in vielen Städten zu überfüllten Straßen, vollen Stränden und Menschenansammlungen in Parks kam. Besonders in den Großstädten standen die Einsatzkräfte im Dauereinsatz und mussten Strafen ausstellen.Vor allem inkam es am Samstag zu bedenklichen Szenen. Menschenmengen versammelten sich in den Stadtzentren und an den historischen Plätzen. Der Bereich rund um den Trevi-Brunnen in Rom musste von den Ordnungshütern sogar abgesperrt werden.Inwurden unter anderem Strafen gegen Restaurantbesitzer ausgestellt, die trotz Verbot Gäste bewirteten. Wie berichtet, beschloss die Regierung in Rom am Freitag Maßnahmen, die für die Zeit vom kommenden Montag bis zum 6. April in Kraft bleiben sollen. Dazu zählt, dass Regionen mit einem Inzidenzwert von 250 Fällen automatisch in die höchste Alarmstufe rot wechseln. Dies treffe auf einen Großteil der Regionen zu, darunter die Lombardei, das Piemont, Venetien, die Emilia-Romagna, das Latium und Kalabrien, erklärte Gesundheitsminister Roberto Speranza.In weiten Teilen des Landes werden somit von Montag an Schulen, Hochschulen, Cafes und Restaurants geschlossen. Nur der Außer-Haus-Verkauf bleibt erlaubt. Der Verkauf aller nicht dringend benötigten Produkte wird gestoppt. Für das Osterwochenende wurde schon jetzt für ganz Italien die Alarmstufe rot festgesetzt. Bis Ende September will Italien 80 Prozent der Einwohner geimpft haben. Dazu sollen künftig pro Tag mindestes 500.000 Dosen verabreicht werden.

ansa/apa/jot