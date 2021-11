Lichtenberg: Brand rasch unter Kontrolle gebracht

Rauchentwicklung im Gebäude lautete die Einsatzmeldung, zu der die Freiwillige Feuerwehr von Prad am am Freitagabend gerufen wurde. Beim Eintreffen der Feuerwehr von Prad in einer Garagenbox in Lichtenberg, war der Brand durch das schnelle Handeln der Freiwilligen Feuerwehr von Lichtenberg bereits unter Kontrolle gebracht worden.Die Feuerwehrleute beider Wehren kümmerten sich schließlich um das Entlüften der Garage und halfen beim Ausräumen des Kellers, um mögliche Glutnester zu beseitigen. Mittels Wärmebildkamera wurde im angrenzenden Keller und an der Brandstelle noch einige Zeit die Temperatur kontrolliert. Nach etwa 2 Stunden wurde der Einsatz beendet.Auch das Weiße Kreuz Prad und die Carabinieri standen im Einsatz.

