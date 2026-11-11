Mit Lichtern, Hunden und Gummigeschossen ist am Montagabend ein junger Bär im oberen Val di Sole von der Nähe bewohnter Gebiete vertrieben worden. Der Einsatz fand zwischen Ossana und Termenago statt. Beteiligt war die Bären-Notfallgruppe des Trentiner Forstkorps.<BR \/><BR \/>Bei dem Tier handelt es sich um den jungen Bären M118. Er trägt ein Funkhalsband, mit dem seine Bewegungen verfolgt werden können. Wie die Provinz Trient in einer Mitteilung erklärte, ist die Aktion Teil einer mehrtägigen, geplanten Vergrämungsmaßnahme. Neben den Forstbeamten war auch eine Hundestaffel im Einsatz.<BR \/><BR \/>Ziel der Maßnahmen ist es, die natürliche Scheu des Bären vor Menschen zu stärken. Derzeit gilt das Tier nicht als problematisch. Vermutlich hält es sich im Talboden auf, weil es dort natürliche Nahrungsquellen wie spätreifes Obst, Samen und Nüsse findet.<BR \/><BR \/>Laut wissenschaftlichen Erkenntnissen bleiben junge Bären häufig in der Nähe von Siedlungen, um möglichen Begegnungen mit ausgewachsenen männlichen Bären auszuweichen.<BR \/><BR \/>Die Überwachungsmaßnahmen im oberen Val di Sole sollen in den kommenden Tagen fortgesetzt werden. Damit soll erreicht werden, dass sich das Tier wieder weiter von den bewohnten Gebieten entfernt. In den Ortschaften wurden bereits seit längerer Zeit spezielle bärensichere Mülltonnen aufgestellt, um zu verhindern, dass Wildtiere auf der Suche nach Nahrung in die Nähe von Wohnhäusern kommen.<h3>\r\nBär auch am Monte Bondone gesichtet<\/h3>Erst am Montagnachmittag war ein Bär am Monte Bondone gesichtet worden. Wie die Facebook-Seite „Paganella-Monte Bondone. Liberi e Sicuri“ berichtete, wurde das Tier in Vason, einem Ortsteil der Gemeinde Trient, von mehreren Personen beobachtet.<BR \/><BR \/>Der Bär sei auf der Landesstraße unterwegs gewesen und anschließend auf der Straße in Richtung Viote weitergelaufen. Ein Autofahrer habe das Tier dabei mehrere Minuten lang gefilmt.