Lieber würde er gegen die Auflagen verstoßen und im Gefängnis landen, als bei seiner Ehefrau zu bleiben.<BR \/><BR \/>Der Mann war wegen Eigentumsdelikten zu anderthalb Jahren Haft verurteilt worden. Seine Strafe sollte er unter Aufsicht in den eigenen vier Wänden absitzen – wo er gemeinsam mit seiner Ehefrau wohnt. Doch dort schien er es nicht mehr auszuhalten: Drei Nächte in Folge verließ er offenbar unerlaubt die gemeinsame Wohnung. <BR \/><BR \/>Bei einer Routinekontrolle gegen Mitternacht – zu einer Zeit also, zu der er hätte zu Hause sein müssen – stieß eine Carabinieri-Patrouille schließlich auf den Mann: Er saß laut der italienischen Tageszeitung „Il Corriere della Sera“ mit seiner Geliebten in einem Auto an einem abgelegenen Ort in Rovereto.<h3>\r\n„Ich halte es mit meiner Frau nicht mehr aus“<\/h3>Auf die Frage der Ordnungshüter, warum er nicht zu Hause sei, antwortete der 45-Jährige überaus deutlich: „Ich halte es mit meiner Frau nicht mehr aus. Lieber gehe ich in eine Einrichtung oder ins Gefängnis als zurück nach Hause.“<BR \/><BR \/>Die Carabinieri meldeten den Verstoß umgehend. Doch zur Enttäuschung des Mannes wird er aller Voraussicht nach vorerst wieder nach Hause zu seiner Frau zurückkehren müssen – weil es sein einziger Wohnsitz ist.