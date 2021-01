Im Kampf gegen die Pandemie lässt Südtirol die beste Waffe einfach mal links liegen. Alle Regionen Italiens sind mit der Schutzimpfung schneller unterwegs. Liegt es am Personalmangel, an Bürokratie und Pannen in der Sanität? Der Virologe Prof. Bernd Gänsbacher sieht den Hauptgrund an anderer Stelle.