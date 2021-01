Lieferengpässe: Impftag in Terlan verschoben

Wie das italienische Gesundheitsministerium am Donnerstag dem Südtiroler Sanitätsbetrieb mitgeteilt hat, verzögert sich die Auslieferung des Impfstoffherstellers Moderna. Die bereits für diese Woche erwartete Impfstofflieferung wird erst am 31. Jänner 2021 an Italien geliefert und in den darauffolgenden Tagen auf die Regionen und autonomen Provinzen verteilt.Zu spät, um den bereits für das kommende Wochenende geplanten Impftag in Terlan mit diesem Impfstoff wie geplant durchführen zu können. Der Impftag wird deshalb verschoben und an einem anderen, noch festzulegenden Termin stattfinden.Die bereits für den Impftag in Terlan vorgemerkten Personen werden am Freitag, 29. Jänner, telefonisch von der Vormerkungsstelle des Südtiroler Sanitätsbetrieb über die Absage in Kenntnis gesetzt.Sobald der neue Termin für den Impftag feststeht, wird dieser über die Medien der Öffentlichkeit bekanntgegeben.Die Personen auf der Warteliste werden dann erneut persönlich über den festgelegten Termin informiert.

stol