8,5 Tonnen Fracht haben die Lastdrohnen von FlyingBasket in der diesjährigen Sommersaison auf acht Schutzhütten gebracht <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/der-fliegende-korb-das-bier-kommt-per-drohne-auf-die-huette" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(wir haben berichtet)<\/a>. <BR \/><BR \/>Eine davon ist die Payerhütte am Tabarettakamm, die als wichtiger Stützpunkt für Touren zum Ortler dient. „Rund einmal die Woche kamen Nachlieferungen von Produkten wie Eiern oder Brot über die Luft“, berichtet die langjährige Wirtin der Hütte, Filomena Ortler. Bei größeren Mengen stoßen die Drohnen allerdings an ihre Grenzen. Für Getränkelieferungen auf die auf 3.029 Metern gelegene Hütte waren deshalb zusätzlich Hubschrauberflüge notwendig. Zudem hätten Gäste im Tal die häufigen Drohnenflüge als störend empfunden, gibt Ortler zu bedenken. Als praktische Ergänzung habe sich die Technologie zwar bewährt, eine echte Alternative zum Hubschrauber sei sie aber nicht. „Die nachhaltigste Variante wäre eine Materialseilbahn. Deren Bau treiben wir seit Jahren voran“, so Ortler.<h3>\r\nAVS setzt auf Materialseilbahnen<\/h3>Auf den bewährten Transportweg, sprich Materialseilbahnen, setzt hingegen der Alpenverein Südtirol (AVS) bei seinen elf Schutzhütten. Lastdrohnen kamen bis dato nicht zum Einsatz. „Das liegt vor allem daran, dass nur die Hochfeilerhütte per Helikopter beliefert wird. Alle anderen verfügen über funktionstüchtige Materialseilbahnen“, erklärt Martin Knapp, Referatsleiter für Hütten und Wege im AVS. Entscheidend für die Wahl des Transportmittels ist laut Knapp vor allem die Tragfähigkeit. Während Lastdrohnen rund 100 Kilogramm transportieren können, schaffen Helikopter mit knapp 800 Kilogramm etwa das Achtfache. „Vor allem zu Saisonbeginn und -ende sind Drohnen für uns weniger interessant“, sagt Knapp. Eine sinnvolle Ergänzung könnten sie hingegen während des laufenden Betriebes sein – etwa, um Lebensmittel für den täglichen Bedarf zu transportieren. <h3>\r\nNachhaltige Drohnen interessant für Zukunft<\/h3>Punkten können die elektrischen Transportmittel aus Sicht des AVS vor allem bei der Nachhaltigkeit. „Wenn Drohnen ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Quellen geladen werden, sind sie sicherlich ein interessantes Thema für die Zukunft“, ist man im AVS überzeugt. Auch für höher gelegene Wege, zu deren Instandhaltung Material transportiert werden muss, sieht Knapp Potenzial für die fliegenden Helfer. Eine echte Nullnummer sind Lastendrohnen hingegen für Hansjörg Resch, der die Grasleitenhütte in Tiers betreibt. „Die Drohnen liefern aktuell viel zu wenig Material, als wir am Berg benötigen“, erklärt der Hüttenwirt. Kleinere Mengen werde er deshalb weiterhin über die Materialseilbahn transportieren, schwerere Lasten per Hubschrauber. Selbst eine Mure, die erst im August die Gefahren am Berg vor Augen führte, ändert daran für Resch nichts: Er setzt weiter auf seine Materialseilbahn.