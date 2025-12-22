Aus vorerst unbekannter Ursache verlor der Lenker eines Lieferwagens die Kontrolle über sein Fahrzeug. <BR \/><BR \/>Der Wagen stürzte eine Böschung hinunter in Richtung des Eisack-Bachbetts.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252932_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren von Waidbruck und Barbian wurden gegen 7.20 Uhr alarmiert. Auch die Berufsfeuerwehr Bozen wurde hinzugezogen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252935_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Wehrleute sicherten die Unfallstelle und bargen das Fahrzeug mithilfe eines Krans.<BR \/><BR \/>Der Fahrzeuglenker war nicht auffindbar. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen.