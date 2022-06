Lignano Sabbiadoro: Polizei aus Tramin hilft aus

Nach schlechten Erfahrungen in den vergangenen Jahren zu Pfingsten wollen die Stadtverwaltung und die örtliche Polizei Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um Exzesse zu vermeiden. Sicherheitsbeamte aus Tramin werden während des Pfingstwochenendes ihre italienischen Kollegen unterstützen. Auch mit Kärntner Polizisten wird zusammengearbeitet, die besser mit deutschsprachigen Touristen umgehen können.„Es wird mit einem großen Zustrom österreichischer Touristen gerechnet, was eine besondere Aufmerksamkeit der Polizei erfordert. Wir wollen nicht unvorbereitet sein“, erklärte der Kommandant der Polizei von Lignano Sabbiadoro, Alessandro Bortolussi, laut lokalen Medien.„Ausgelassenheit und Spaß dürfen nicht die Ruhe und den Frieden anderer Touristen verletzen. Missbrauch von Alkohol und ordnungswidriges Verhalten sowie Lärm während der Ruhezeiten sind zu vermeiden. Wir werden auch gegen Vandalenakten gegen öffentliches und privates Eigentum vorgehen: Unser schöner Ferienort ist sehr gastfreundlich für alle jene, die sich auf gesunde Weise und ohne Exzesse amüsieren wollen“, so Bortolussi weiter.