Lignano: Überschwemmte Straßen, umgestürzte Bäume, 50 Einsätze

Die bei Urlaubern beliebte Badeortschaft Lignano Sabbiadoro in Friaul ist am Freitag von schweren Unwettern heimgesucht worden. Vor allem die Küste der norditalienischen Region war betroffen. Plätze und Straßen standen komplett unter Wasser, Schilder und Bäume wurden vom starken Wind umgeworfen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden, berichteten lokale Medien.Bei der Feuerwehr gingen etwa 50 Notfallmeldungen ein, die Teams aus den Zentralen Lignano, Latisana, Codroipo und Udine waren im Einsatz. Seit 2 Tagen wird Friaul von Unwettern mit Überschwemmungen heimgesucht. Betroffen war unter anderem auch die Badeortschaft Grado.Wegen der Wetterlage blieb die Risiera di San Sabba in Triest, das einzige ehemalige Konzentrationslager der Nazis in Italien, für die Öffentlichkeit geschlossen. Der Wolkenbruch in Triest verursachte Überschwemmungen in historischen Gebäuden im Stadtzentrum, in denen unter anderem auch öffentliche Einrichtungen untergebracht sind.