Ligurien: 18-Jährige stirbt an Thrombose

Die 18-jährige Camilla Canepa aus Sestri Levante in Ligurien war am 25. Mai im Rahmen eines Open Vax Day mit AstraZeneca geimpft worden. Aufgrund einer Thrombose war sie am vergangenen Sonntag ins Krankenhaus nach Genua gebracht worden, wo sie am Dienstag gestorben ist.Ob es zwischen der Thrombose und dem Impfstoff einen Zusammenhang gibt, ist aber noch völlig unklar. Die Carabinieri aus Genua haben die Ermittlungen aufgenommen.Zweifel über die Sicherheit des Impfstoffes für jüngere Menschen nehmen unter den Experten aber zu. So überlegt Italien,den Impfstoff nur mehr für über 60-Jährige zu erlauben.

stol/ansa