Ligurien: Ein Toter nach Massenkarambolage auf A12 – 6 Verletzte

Die Freiwillige Feuerwehr bei der Massenkarambolage auf der A12. - Foto: © ANSA / VIGILI DEL FUOCO

Bereits am Montag ist es zu 2 Massenkarambolagen gekommen. Eine davon auf der Brennerautobahn zwischen Carpi und Verona ( STOL hat berichtet ).Bei der Massenkarambolage am heutigen Morgen in Ligurien kam ein Handwerker, der auf dem Weg zur Arbeit war, ums Leben, wie die Nachrichtenagentur „Ansa“ berichtet.Ersten Informationen zufolge war er mit seinen Arbeitskollegen in einem Minivan unterwegs gewesen, als dieser ins Schleudern geriet und gegen eine Leitplanke prallte.Anschließend stiegen die Arbeiter aus dem Unfallauto und wurden im Dunkeln von heranfahrenden Fahrzeugen überfahren. Einer von ihnen wurde dabei zu Boden gestoßen und überrollt.Bei dem Unfall wurden weitere 2 Personen sehr schwer verletzt, während 4 Personen mit leichten Verletzungen davon kamen. Allesamt wurden in das Krankenhaus eingeliefert.