Ein Motorradfahrer aus Bozen ist gestern bei einem schweren Verkehrsunfall in Ligurien ums Leben gekommen. Der 52-Jährige war auf der sogenannten „Via del Sale“ unterwegs, als sich der Unfall am Garezzo-Pass im Gemeindegebiet von Triora (Provinz Imperia) ereignete.<BR \/><BR \/> Nach ersten Erkenntnissen verlor der Motorradfahrer aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte rund zehn Meter tief in eine Schlucht.<BR \/><BR \/>Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Bergrettung und des Rettungsdienstes eilten zum Unfallort. Aufgrund des unwegsamen Geländes wurde zudem der Rettungshubschrauber „Grifo“ angefordert, um den Verunglückten möglichst rasch zu erreichen. <BR \/><BR \/>Trotz des Großeinsatzes konnte dem Mann jedoch nicht mehr geholfen werden – er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.<BR \/>Die genaue Ursache des Unfalls wird derzeit von den zuständigen Behörden untersucht.