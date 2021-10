„Lindenstraße“-Schauspieler Ludwig Haas 88-jährig verstorben

Haas wurde 1933 in Eutin (Schleswig-Holstein) geboren. Nach einer Schauspielausbildung stand er zunächst auf verschiedenen Theaterbühnen, unter anderem in Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart und München. Er spielte in zahlreichen TV-Serien mit, unter anderem im „Tatort“, „Der Alte“ und „Derrick“. Für internationale Filmproduktionen stand Haas in Hollywood, Italien und Frankreich vor der Kamera. Gleich mehrmals spielte er in Produktionen den NS-Diktatoren Adolf Hitler.Die niederländische Produktion „Der Anschlag“, in der Haas einen General darstellte, bekam 1987 den „Oscar“ als bester ausländischer Film. Er hätte sich gewünscht, dass seine internationale Karriere auch hierzulande etwas mehr gewürdigt worden wäre, sagte Haas der dpa anlässlich seines 85. Geburtstags.In Deutschland machte die Rolle des Doktor Dressler ihn einem breiten Fernsehpublikum bekannt. Er war seit der ersten Folge der „Lindenstraße“ im Jahr 1985 dabei. 34 Jahre lang spielte er in der ARD-Serie die Rolle des etwas oberlehrerhaften Arztes, der im Rollstuhl saß. „Als die “Lindenstraße„ damals startete, dachte ich nicht daran, dass sie so viele Jahre laufen würde“, sagte er einst. Er sei stolz darauf, dass er in all der Zeit als „Doktor Dressler“ dabei sein durfte. „Wo gibt es sowas denn heutzutage noch?“Auch im hohen Alter reiste der passionierte Maler und Bildhauer noch regelmäßig für die Dreharbeiten nach Köln. Die letzte Folge der Serie lief im März 2020 – und Haas war fast bis zum Schluss dabei: Ende 2019 starb Doktor Dressler den Serientod.

