Linienbus stürzt auf Capri in die Tiefe – ein Toter und 19 Verletzte

Ein Linienbus ist am Donnerstag auf der süditalienischen Insel Capri von der Fahrbahn geraten und fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Der Busfahrer kam ums Leben, 19 Personen wurden verletzt. Vier davon sind nach Angaben italienischer Medien in kritischem Zustand. Zwei Schwerverletzte wurden per Hubschrauber nach Neapel geflogen, darunter ein Kind, das mehrere Frakturen erlitt.