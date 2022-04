Lionello Bertoldi gestorben

Bertoldi, am 31. August 1928 in Levico Terme geboren, war im linken politischen Lager angesiedelt. Sein politisches Engagement begann er als Gemeinderat in Leifers, danach saß er für den Partito Comunista Italiano von 1964 bis 1988 im Gemeinderat von Bozen.Von 1987 bis 1992 war er Senator in Rom. 1994 wurde er Vorsitzender der Partisanenvereinigung ANPI, damals der erste Vorsitzende, der nicht selber Partisan gewesen war.Das Lager Bozen in der Reschenstraße, dessen Mauer und seine Bedeutung als Gedenkstätte sind mit dem Namen Bertoldi untrennbar verbunden.Er hat sie gerettet – und später sogar Vertreter der SVP an diese Mauer gebracht, seine „größte Leistung“, wie er urteilt. Dabei hätten gerade die Südtiroler guten Grund, sich zu erinnern, erklärte er einmal: „Ich sage immer, im Lager sind mehr Südtiroler als Italiener gelandet. Schließlich haben die Südtiroler als erste Widerstand geleistet – ihre Katakombenschulen waren der erste Akt des Widerstandes.“