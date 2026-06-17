„Fly Therapy“ ist eine gemeinnützige Initiative, die Menschen mit Behinderungen die Welt der Luftfahrt näherbringt. Erfahrene Piloten und geschulte Freiwillige begleiten die Teilnehmer vom ersten Kennenlernen des Flugzeugs bis zum Abheben. Sicherheit und die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen stehen dabei im Mittelpunkt.<BR \/><BR \/>Die Kinder des SSV Brixen Behindertensport haben den Ausflug mit Begeisterung angetreten. „Wenn wir in die strahlenden Gesichter der Kinder sehen, wissen wir: Dieser Einsatz lohnt sich“, sagt Stefano Rizzo, Präsident des Lions Club Brixen, der die etwa 20 kurzen Rundflüge ab Bozen initiiert und finanziert hat.<BR \/><BR \/>Elda Letrari, Sektionsleiterin des SSV Brixen Behindertensport, zeigt sich begeistert: „Für unsere Kinder war das ein ganz besonderer Tag. Erlebnisse wie diese stärken das Selbstvertrauen und zeigen ihnen, dass sie keine Grenzen kennen müssen.“<BR \/><BR \/>Der Lions Club Brixen hat derzeit 35 Mitglieder und setzte mit dieser Aktion ein klares Zeichen für gelebte Inklusion – ganz im Sinne seines Mottos „We Serve“.