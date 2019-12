Seit 3 Wochen vermisst: „Lisa, melde dich!“

Seit dem 19. November fehlt von Lisa Sartori jede Spur. Sämtliche Versuche von Mutter Barbara Ganter und den Beamten der Carabinieri, das Mädchen ausfindig zu machen, blieben fruchtlos.

Lisa hätte am späten Nachmittag des 19. November mit dem Bus nach Meran und dann mit dem Zug weiter nach Schlanders fahren sollen, wo sie derzeit in einem Heim untergebracht ist und eine Lehre absolviert. Dort traf sie jedoch nie ein.





Zuletzt hat Lisa einen schwarzen Wintermantel mit Gürtel und Kapuze sowie schwarze Leggins an, erklärt Mutter Barbara gegenüber STOL. Nach Aussagen der Mutter könnte sie derzeit bei einer Freundin wohnen, genaueres ist jedoch nicht bekannt. Wer Lisa gesehen oder andere Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort hat, soll sich an die Carabinieri oder unter der Nummer 3398615564 direkt an Barbara Ganter wenden.

