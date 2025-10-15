Benko, der sich gestern zu Beginn seiner Einvernahme vor Richterin Andrea Wegscheidet „nicht schuldig“ bekannte, verwies auf die vergangene Woche eingebrachte Gegenäußerung. Dort habe er mit seinen Verteidigern „alles akribisch und im Detail ausgearbeitet“. <BR \/><BR \/>Auch wenn er keine weiteren Fragen beantworten wollte, merkte er jedoch an, dass für ihn die Ausführungen der WKStA „an Zynismus nicht zu überbieten“ sei.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/cdn.tickaroo.com\/embed\/v4\/fullpage\/617158bde1d34a3c54821a55\/fplYFBEra7dztnv2luiUrIIQxsfmoc.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">HIER können Sie das Prozess-Geschehen LIVE mitverfolgen. <\/a><\/b>