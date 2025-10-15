Die Zeugeneinvernahmen sind abgeschlossen, nun wird von Richterin Andrea Wegscheider noch Formelles erledigt. Anschließend wird eine Mittagspause abgehalten, dann stehen die Schlussplädoyers am Programm. <BR \/><BR \/>Mit einem Urteil des Schöffensenats wird daher am Nachmittag gerechnet. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/cdn.tickaroo.com\/embed\/v4\/fullpage\/617158bde1d34a3c54821a55\/fplYFBEra7dztnv2luiUrIIQxsfmoc.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">HIER können Sie das Prozess-Geschehen LIVE mitverfolgen. <\/a><\/b>