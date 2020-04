Live: Palmsonntagsgottesdienst im Bozner Dom auf STOL

Radio- und Videogottesdienst mit Bischof Ivo Muser Pubblicato da Radio Grüne Welle su Sabato 4 aprile 2020

Zudem hat die Diözese ihr tägliches Angebot an Radiomessen auf den Sendern „Radio Grüne Welle“ und „Radio Sacra Famiglia“ deutlich ausgeweitet.Der Bischof wird an allen Tagen dieser herausfordernden Zeit um 9 Uhr im Bozner Dom – unter Ausschluss der Öffentlichkeit – die Heilige Messe feiern, die über „Radio Grüne Welle“ übertragen wird.Am Sonntag können dies auch alle STOL-Leser tun: Die Messe aus dem Bozner Dom wird ab 9 Uhr live auf Facebook bei „Radio Grüne Welle“ und zugleich auch auf STOL zu sehen sein.Außerdem werden – solange keine gemeinsamen Eucharistiefeiern gefeiert werden können – an den Sonntagen um 12 Uhr für 10 Minuten alle Glocken der Pfarrkirchen geläutet.Die Gläubigen sind dann eingeladen, den „Engel des Herrn“ zu beten.9. April, 20 Uhr: Abendmahlfeier am Gründonnerstag; bei der Feier des Letzten Abendmahls am Gründonnerstag entfällt die Fußwaschung.10. April, 15 Uhr: Karfreitagsliturgie11. April, 20 Uhr: Feier der Osternacht; das Entzünden des Feuers, die Prozession mit der Osterkerze sowie die Taufen entfallen.12. April, 10 Uhr: Ostergottesdienst13. April, 9 Uhr: Ostermontags-Gottesdienst

