LIVE | Der Abschied von Benedikt XVI.

Riesige Anteilnahme auf der ganzen Welt

Foto: © ANSA / ANSA/FABIO FRUSTACI

Um 9 Uhr läuten alle Glocken Südtirols

Foto: © ANSA / MASSIMO PERCOSSI

Der Plan für den Vormittag

Das Gebiet um den Vatikan ist bis zum Ende der Via della Conciliazione abgesperrt und der Zugang zu den Toren, wo sich die Sicherheitskontrollen befinden, erfordert lange Umwege.Die Via della Conciliazione kann nicht einmal zu Fuß überquert werden. Es gibt ein großes Aufgebot an Sicherheitskräften, und auf den nahe gelegenen Plätzen sind Feuerwehr- und Polizeifahrzeuge zu sehen. Zu den Feierlichkeiten werden 100.000 Menschen erwartet.Fast 200.000 Menschen haben sich in den vergangenen 3 Tagen vom emeritierten Papst verabschiedet, der am 31. Dezember im Alter von 95 Jahren gestorben ist und dessen Leichnam 72 Stunden lang in der Basilika aufgebahrt war.In der Diözese Bozen-Brixen werden heute um 9 Uhr für 10 Minuten die Glocken aller Kirchen geläutet. Außerdem werden heute und morgen die Kirchen beflaggt.„Er war ein großer Meister der Katechese“, sagte Bergoglio in der Aula Paul VI., wo er seine traditionelle Mittwochs-Generalaudienz abhielt. „Sein scharfes und sanftes Denkenwar nicht selbstbezogen, sondern kirchlich, denn er wollte uns immer zur Begegnung mit Jesus begleiten.“Die einzigen offiziellen Delegationen, die zum Begräbnis heute erwartet werden, sind die italienische und die deutsche unter der Leitung von Sergio Mattarella und Frank-Walter Steinmeier, aber es werden viele politische Führer aus der ganzen Welt an der Zeremonie teilnehmen, von den Königen Belgiens und Spaniens bis zu den Staatschefs Polens und Ungarns.Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und die Präsidenten von Kammer und Senat, Lorenzo Fontana und Ignazio La Russa, werden ebenfalls anwesend sein. Auch die Teilnahme religiöser Führer wird beachtlich sein, vom Metropoliten der russischen Kirche Antonij von Volokolamsk über den Vizepräsidenten der italienischen islamischen Religionsgemeinschaft, Imam Yahya Pallavicini, bis hin zu einer Delegation der römischen Juden.Erwartet werden auch 3700 Priester sowie Bischöfe und Kardinäle. Mehr als 1000 Journalisten aus 30 Ländern werden die Veranstaltung verfolgen. Besondere Aufmerksamkeit wird der Liturgie gewidmet, die nach Angaben des Pressebüros des Heiligen Stuhls in etwa der für einen Papst vorgesehenen Liturgie folgen wird, allerdings mit Anpassungen und Verfeinerungen in den Teilen, die dem „amtierenden Papst“ gewidmet sind.Der Sarg von Benedikt XVI. wird um 8.50 Uhr den Petersdom verlassen, damit die Gläubigen in den folgenden Minuten den Rosenkranz beten können. Die Messe beginnt um 9.30 Uhr und wird von Bergoglio selbst geleitet, der die eigentliche Feier jedoch wahrscheinlich dem Dekan des Kardinalskollegiums, Giovanni Battista Re, überlassen wird.