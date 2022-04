LIVE | Der vierte Verhandlungstag im Mordprozess gegen Benno Neumair

Vierter Verhandlungstag im Schwurgerichtsprozess gegen Benno Neumair: Den Mord an seinen Eltern Laura Perselli und Peter Neumair hat er schon gestanden, viele Fragen müssen noch geklärt werden. Im Raum steht der Verdacht, dass er mehrmals versucht hat, die Ermittler bei der Aufklärung des Mordes an seinen Eltern in die Irre zu führen. Nun sind wieder die Zeugen am Wort.