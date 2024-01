LIVE | Gruppenvergewaltigung in Gröden: Prozessauftakt gegen 3 Männer

Unter dem Verdacht, einer Urlauberin aus Nordeuropa in Gröden sexuelle Gewalt angetan zu haben, nehmen die Carabinieri am 20. Jänner einen Kosovaren (27) fest, 3 Tage später vollstrecken sie dann den Haftbefehl an 2 mutmaßlichen Mittätern (21 und 26 Jahre alt). Im Raum steht der Vorwurf auf Gruppenvergewaltigung und Freiheitsberaubung.Nachdem die Frau die Männer vor einem Lokal kennengelernt hatte, sei es im Auto zu den ersten sexuellen Handlungen gekommen. In der Folge sei die Frau mit in ein Hotel gegangen, wo ihr erneut sexuelle Gewalt angetan worden sei.Schließlich sei es zu einem weiteren sexuellen Übergriff gekommen, nachdem die Urlauberin zu ihrer eigenen Unterkunft zurückgebracht worden sei. Das bestätigt die junge Frau später im Beweissicherungsverfahren. Auch liegen den Ermittlern Videos vor, die die 3 beschuldigten Kosovaren belasten sollen. Sie stehen derzeit unter Hausarrest.