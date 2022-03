LIVE | Wegen des Mordes an seinen Eltern: Benno Neumair steht vor Gericht

Benno Neumair hat den Mord an seinen Eltern gestanden. Der Prozess in dem Fall am Bozner Schwurgericht hat gerade erst begonnen. Am heutigen Freitag findet der zweite Verhandlungstermin statt. STOL ist vor Ort und hält Sie in Echtzeit auf dem Laufenden.