Livigno: 5 Schweizer retteten sich dank Airbags vor Lawine

Eine Lawine mit einer Breite von 50 Metern hat sich in der Bergortschaft Livigno in Norditalien gelöst. 5 Schweizer Tourengeher wurden erfasst und rutschten mehrere hundert Meter eine Schlucht herunter. Dank ihrer Airbags konnten sie sich jedoch retten, teilte die Alpinrettung am Freitagabend mit.