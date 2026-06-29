Der Unfall ereignete sich zwischen dem Toblacher See und dem Dürrensee auf der Alemagna-Straße. Aus bisher unbekannter Ursache war der Anhänger des Lkw auf der Fahrbahn umgekippt. Der Fahrzeuglenker blieb glücklicherweise unverletzt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1329336_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Da zur Bergung des Lkw-Anhängers Spezialfahrzeug angefordert werden musste, dürfte der Einsatz und die Straßensperre noch rund drei Stunden andauern.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1329339_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Aufkirchen und Toblach sowie die Carabinieri, der Straßendienst.