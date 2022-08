Lkw-Brand greift in Wien-Liesing auf Firmengelände über

Ein Lkw-Brand in der Lagerhalle eines Lebensmittel-Großhändlers in Wien-Liesing hat am Freitagnachmittag auf das Firmengebäude übergegriffen und einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Rauchsäule im Süden der Bundeshauptstadt war ab kurz vor 16 Uhr weithin zu sehen. Mehr als 100 Einsatzkräfte rückten mit 26 Fahrzeugen aus. Das Gebäude stürzte teilweise ein, der Einsatz werde noch mehrere Stunden dauern, berichtete Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl am frühen Abend.