Schon ab Donnerstagabend erreichten immer mehr Lkw Südtirol, die nicht mehr weiterkamen – und einen Dauerparkplatz benötigten. Die Parkmöglichkeiten auf der A22 reichten bald nicht mehr aus – und Freitagabend ging gar nichts mehr: Brummi-Fahrer suchten die ganze Nacht verzweifelt auf der ganzen Achse Plätze, um irgendwo notzuparken, teilweise in privaten Höfen, Wiesen oder Hauseinfahrten. Samstagfrüh drängten dann alle gleichzeitig auf die Autobahn und die Lkw-Kolonne reichte vom Brenner bis Salurn, teilweise bis nach Trient.<BR \/><BR \/>Für Autobahnpräsident Hartmann Reichhalter ist das Verhalten der italienischen Frächter völlig unverständlich: „Es scheint, Feiertage andernorts nehmen sie gar nicht wahr. Und wenn es dann Probleme gibt, ist die Hauptsache, man kommt möglichst nah an den Brenner.“ Als Brennerautobahn könne man nicht viel gegen das vorprogrammierte Chaos tun, höchstens noch mehr Parkplätze zur Verfügung stellen. „Das zieht aber eher noch mehr Lkw an und lindert das Problem sicher nicht“, sagt er.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71736015_quote" \/><BR \/><BR \/><BR \/>Für Landesrat Alfreider greift die Frächterschelte zu kurz, zumal der Lkw-Warentransport ja nur ein Teil einer weltweiten Logistikkette sei: „Die Containerschiffe kommen aus der ganzen Welt an den Häfen an und dann muss die Ware weiter.“ Sauer ist aber auch er, denn einige Monate lang habe der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) versucht, einen Vorschlag weiterzubringen, an diesem kritischen Feiertag schon nachts für den Lkw-Verkehr zu öffnen. Bis nach Berlin und Wien seien die Gespräche gelaufen, letztlich ohne Tiroler Entgegenkommen. Alfreider ist überzeugt: „Es fehlt ein länderübergreifendes Verkehrsmanagement auf der Brennerachse. Stattdessen setzt Innsbruck auf Konfrontation